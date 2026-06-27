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“Dios es grande”: rescatan a bebé sano tras terremoto en Venezuela

Un verdadero milagro en Venezuela: un bebé fue rescatado con vida mientras su padre, entre lágrimas, lo buscaba desesperadamente entre los escombros tras los terremotos en Venezuela. “¡Dios es grande!” gritaban los rescatistas al lograr el emotivo rescate de un bebé sano y salvo.

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 16:06
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