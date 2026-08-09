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El desafio de dar prótesis a los amputados de los terremotos en Venezuela

En Caracas, un taller dedicado a la fabricación de prótesis se prepara para atender a los amputados que dejó el doble terremoto en Venezuela, y para ello ha establecido una alianza con un grupo de fundaciones que busca captar y financiar a la mayor cantidad de estos pacientes.

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 10:28
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