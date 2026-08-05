  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Una familia busca nuevo comienzo tras sobrevivir a los terremotos en Venezuela

Tras los dos terremotos que devastaron parte de la costa central de Venezuela el 24 de junio, la familia de Adriana Aponte huyó en autobús hacia el oeste del país porque querían sentirse más seguros. Video narrado con IA.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:40
El Heraldo Videos