  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Una encuesta muestra una disminución del apoyo en EE UU a la guerra contra Irán

La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, el apoyo de la población estadounidense al conflicto se ha mantenido por debajo del 40 %. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 14:46
El Heraldo Videos