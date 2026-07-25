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Incendios forestales se propagan rápidamente en el sureste de Francia

Los bomberos combatieron incendios forestales de rápida propagación en el sur de Francia el jueves (23 de julio), forzando miles de evacuaciones. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 14:38
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