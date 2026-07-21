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El presidente de Nicaragua, Ortega, quiere eliminar las elecciones

El exrevolucionario gobierna el país centroamericano de forma ininterrumpida desde 2007. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acusa al gobierno de Managua de haber convertido a Nicaragua en un Estado autoritario. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 14:25
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