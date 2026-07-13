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El actor Sam Neill muere a los 78 años

Según una publicación de su familia en redes sociales, Sam Neill falleció el lunes (13 de julio) de forma repentina e inesperada. En abril, el actor neozelandés había anunciado que se había curado tras un tratamiento contra el cáncer de sangre. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 09:26
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