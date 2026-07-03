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Venezolanos en Uruguay envían donaciones a su país por el terremoto

'Unidos por un mismo dolor', una comunidad organizada de venezolanos en Uruguay enviará este sábado las primeras donaciones al país caribeño, luego de que el Ejército uruguayo dispusiera para ello un avión Hércules.

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 14:33
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