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Momento en que migrante mexicano ya baleado era sometido por ICE

El migrante mexicano murió en el hospital en Austin, Texas, tras ser atacado a disparos por agentes ICE al no detenerse

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 14:46
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