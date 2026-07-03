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Los refugios de animales, desbordados tras el doble terremoto en Venezuela

Una mujer llega con tres gatos, dos de ellos recién nacidos, a una carpa improvisada para la atención de animales lesionados o abandonados tras los devastadores terremotos del 24 de junio que azotaron el estado costero de La Guaira, en la zona norte de Venezuela, donde miles de mascotas desamparadas ya están causando el colapso de refugios.

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 15:12
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