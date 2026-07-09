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Escala el conflicto: Irán responde con ataques a bases militares de EE. UU. en el Golfo

La tensión en Medio Oriente vuelve a escalar. Irán respondió con una ofensiva contra objetivos militares estadounidenses tras los ataques ejecutados por Washington en las provincias costeras del sur y este del país.

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 16:27
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