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Escala el conflicto: Irán responde con ataques a bases militares de EE. UU. en el Golfo
La tensión en Medio Oriente vuelve a escalar. Irán respondió con una ofensiva contra objetivos militares estadounidenses tras los ataques ejecutados por Washington en las provincias costeras del sur y este del país.
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Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 16:27
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