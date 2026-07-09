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Mayor decomiso de droga en El Salvador: incautan 6.68 toneladas de cocaína

El Salvador registró el mayor decomiso de cocaína de su historia. Autoridades presentaron las 6.68 toneladas de droga incautadas en dos embarcaciones interceptadas por la Marina en aguas del océano Pacífico.

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 16:36
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