Las condiciones sanitarias tras el terremoto en Venezuela preocupan a la OMS

Brotes de enfermedades, mala higiene, falta de acceso al agua potable y la interrupción de la atención médica básica podrían representar los mayores riesgos para la salud de las decenas de miles de sobrevivientes de los mortales terremotos en Venezuela, dijo la rama para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Este video fue narrado con IA.