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Chile declara estado de catástrofe y el Ejército evacua a la población de ciudades inundadas

El gobierno chileno declaró el lunes (20 de julio) el estado de catástrofe en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, luego de que fuertes lluvias provocaran inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron al menos cinco muertos, aislaron comunidades e interrumpieron servicios básicos. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 14:07
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