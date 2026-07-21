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Terremotos sacuden Perú dejando al menos 6 muertos

Dos sismos en una región andina de Perú dejaron al menos seis muertos y 21 heridos. Los temblores destruyeron decenas de viviendas en la provincia de Chupaca. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 13:42
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