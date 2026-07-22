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Bolivia declara estado de emergencia por incendios forestales en Tarija

Las autoridades de Tarija han declarado el estado de emergencia debido a los incendios forestales que azotan el sur de Bolivia. Imágenes del lunes (20 de julio) muestran a equipos de bomberos y helicópteros intentando contener las llamas en laderas escarpadas. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 09:56
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