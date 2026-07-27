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Incendios forestales mantienen en alerta a España y Francia

Los incendios forestales mantienen en alerta a España y Francia, donde las altas temperaturas y las condiciones climáticas han complicado las labores para controlar el avance del fuego.

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 18:14
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