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La espera por encontrar cuerpos aplaza recuperación psicológica tras sismos en Venezuela
En un campamento improvisado y precario, entre moscas y el intenso calor del estado venezolano de La Guaira, familiares de víctimas del doble terremoto de hace más de un mes mantienen la esperanza de encontrar sus cuerpos, una prolongada espera que, según expertos, aplaza el proceso de recuperación psicológica.
Agencia EFE
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Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 13:27
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