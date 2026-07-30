  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

La espera por encontrar cuerpos aplaza recuperación psicológica tras sismos en Venezuela

En un campamento improvisado y precario, entre moscas y el intenso calor del estado venezolano de La Guaira, familiares de víctimas del doble terremoto de hace más de un mes mantienen la esperanza de encontrar sus cuerpos, una prolongada espera que, según expertos, aplaza el proceso de recuperación psicológica.

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 13:27
El Heraldo Videos