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Donald Trump endurece el proceso de asilo en Estados Unidos

Estados Unidos modificó el procedimiento para tramitar solicitudes de asilo. La nueva norma permitirá enviar casos directamente a tribunales de inmigración sin una entrevista previa. Así será ahora el proceso.

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 11:26
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