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Expresidenta Fernández de Kirchner apelará a la ONU por su condena en Argentina

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, que mantiene altos niveles de popularidad en Argentina pese a hallarse detenida por corrupción, informó el miércoles (29 de julio) que buscará que las Naciones Unidas revisen su caso. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 16:12
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