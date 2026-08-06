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Asesinan a tiktoker César Gastélum durante transmisión en vivo en México

El creador de contenido César Gastélum, de 24 años, fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. Las autoridades mexicanas investigan el crimen ocurrido en medio de la violencia que afecta la región.

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 17:43
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