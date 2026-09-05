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Moneda de Donald Trump sale al mercado
Un video difundido por la Casa de la Moneda de Estados Unidos muestra el proceso de fabricación de monedas de 1 dólar con la imagen del presidente Donald Trump, emitidas para conmemorar el 250° aniversario de Estados Unidos en 2026. Este video fue narrado con IA.
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Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 12:06
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