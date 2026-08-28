El rey Haakon VIII de Noruega prestará juramento el próximo martes

El rey Haakon VIII de Noruega prestará el juramento de fidelidad a la Constitución como nuevo monarca y jefe de Estado del país nórdico el próximo martes en el Storting o Parlamento noruego, informó este viernes esta institución.Tras el fallecimiento este viernes del rey Harald V, "su majestad el rey Haakon VIII prestará juramento de fidelidad a la Constitución en el hemiciclo del Storting el martes 1 de septiembre a las 13:00" hora local (11:00 GMT), señaló el Parlamento en un comunicado.