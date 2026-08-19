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El calor mortal transforma a agricultores de Japón en trabajadores nocturnos

Mientras los veranos en Japón se vuelven cada vez más calurosos, los agricultores de edad avanzada del país están pasando a trabajar de noche para evitar el riesgo de una insolación potencialmente mortal. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 13:05
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