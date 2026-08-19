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Tormenta provoca inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte de Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró el estado de catástrofe para la norteña región de Antofagasta. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 10:11
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