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Store presenta sus condolencias por la muerte de Harald V

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, se desplazó al Palacio Real de Oslo para expresar sus condolencias tras el fallecimiento del rey Harald V a los 89 años, en una jornada de luto nacional por la muerte del monarca.

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 10:55
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