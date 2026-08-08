Un hombre empujó a un anciano a un tráiler en movimiento y le causó la muerte

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En Monterrey, México, un hombre fue lanzado a la calle por un aparente desconocido. En el instante iba circulando un tráiler y el adulto mayor que fue empujado quedó muerto bajo sus llantas.
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Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 14:35
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