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Un hombre empujó a un anciano a un tráiler en movimiento y le causó la muerte

En Monterrey, México, un hombre fue lanzado a la calle por un aparente desconocido. En el instante iba circulando un tráiler y el adulto mayor que fue empujado quedó muerto bajo sus llantas.

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 14:35
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