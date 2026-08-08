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Rosario se viste de luto tras la muerte de Jorge Messi

A los 68 años, falleció Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Su muerte ocurrió este viernes por la noche en Rosario, donde permanecía hospitalizado tras enfrentar una prolongada enfermedad, según informaron a EFE fuentes cercanas a la familia.

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 15:06
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