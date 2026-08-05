  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Hinchas y excompañeros despiden a Franco Baresi con un último 'Ciao capitano'

Vestidos con camisetas rojinegras del AC Milan, aficionados, excompañeros y antiguos rivales dieron el último adiós a Franco Baresi durante el funeral del querido defensor, celebrado el martes (4 de agosto) en la Basílica de San Ambrosio de Milán. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 15:20
El Heraldo Videos