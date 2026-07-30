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¿Qué significa el acercamiento de la FIFA al capital privado?

La iniciativa de la FIFA de abrir el Mundial al capital privado supone un intento drástico de remodelar el panorama comercial del fútbol mundial. Oponiéndose al plan, la UEFA y sus países miembros votaron el jueves a favor de boicotear el Mundial y los demás torneos organizados por la FIFA. Video narrado con IA.

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 13:33
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