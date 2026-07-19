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España conquista el Mundial 2026: así fue la final ante Argentina

España volvió a tocar la gloria tras vencer a Argentina en la gran final del Mundial 2026. Del gol de Ferran Torres al pitazo final, revive los goles, las mejores jugadas, las atajadas, las emociones y los momentos que definieron al nuevo campeón del mundo. ⚽️

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 17:42
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