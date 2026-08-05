El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA enfrenta cuestionamientos

Gianni Infantino era ampliamente considerado favorito para conseguir otro mandato como presidente de la FIFA. Pero, tras el rechazo a su propuesta para recaudar 4.200 millones de dólares y el aumento de la oposición de las federaciones de fútbol, su futuro al mando del organismo comenzó a ser objeto de cuestionamientos. Este video fue narrado con IA.