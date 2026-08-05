  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA enfrenta cuestionamientos

Gianni Infantino era ampliamente considerado favorito para conseguir otro mandato como presidente de la FIFA. Pero, tras el rechazo a su propuesta para recaudar 4.200 millones de dólares y el aumento de la oposición de las federaciones de fútbol, su futuro al mando del organismo comenzó a ser objeto de cuestionamientos. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 15:31
El Heraldo Videos