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El mundo del fútbol despide a Jorge Messi, padre del astro argentino
Figuras e instituciones del fútbol despidieron a Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, tras conocerse su fallecimiento a los 68 años durante las primeras horas del sábado en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) por las derivaciones de una larga enfermedad.
Agencia EFE
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Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 14:54
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