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¡Ni el calor perdona! Así se refresca Olimpia en Catacamas

¡Ni el calor perdona! Con un balde con agua y una toalla, así se refresca Olimpia ante las altas temperaturas en Catacamas, Olancho.

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 15:37
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