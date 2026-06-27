A sus 80 años, "Topo Azteca" atiende por tercera vez un desastre en Venezuela

A unos pasos de él, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, detalla a EFE que ese es uno de los tres edificios que colapsó por completo en el municipio, mientras que otros 80 sufrieron daños. Además, hay 35 fallecidos y 28 rescatados en Chacao. "No perdemos la esperanza. Estamos entusiasmados, en este recorrido que están haciendo nuevamente los topos, que puedan encontrar a alguien con vida", añade el alcalde.