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A sus 80 años, "Topo Azteca" atiende por tercera vez un desastre en Venezuela

A sus 80 años, el mexicano Héctor Méndez lidera el rastreo canino de los Topos Aztecas en Chacao, una de las zonas más devastadas por los sismos

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 16:44
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Héctor Méndez, rescatista mexicano de 80 años, asegura haber estado en los eventos más catastróficos de Venezuela en los últimos 30 años: el terremoto de Cariaco (1997), el deslave de Vargas (1999) y ahora se encuentra en Caracas, donde trabaja en la búsqueda de sobrevivientes tras el doble terremoto del miércoles que ha causado la muerte de al menos 1.430 personas.

 Foto: Shutterstock
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Fundador de Topos Aztecas, un grupo internacional de rescatistas, Méndez eligió esta profesión tras el terremoto de México de 1985, cuando tuvo que buscar a su hermano y lo halló con vida, según cuenta. Llegó a Venezuela este viernes en compañía de otras personas y un grupo de perros entrenados para buscar a sobrevivientes.

 Foto: Facebook Héctor Méndez
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Méndez porta banderas de distintos países en su uniforme que considera "signos de fraternidad" y son lugares a los que ha ido en sus 40 años como rescatista: Haití, México, Italia, Argentina, Estados Unidos y otros.

 Foto: Facebook Héctor Méndez
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Descansa en una camilla para seguir con las labores de búsqueda en Los Palos Grandes, una zona residencial y comercial dinámica en el municipio Chacao, el más afectado de Caracas por los recientes terremotos.

 Captura de pantalla
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A su alrededor toda una cadena de emergencia: bomberos que rechazan dar entrevistas a periodistas, voluntarios, personas que reciben agua y alimentos no perecederos en tiendas de campaña.

 Foto: EFE
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Al fondo, entre el polvo que levantan palas y excavadoras, un edificio en ruinas, y sobre las ruinas los Topos Aztecas evalúan si hay sobrevivientes. Méndez explica que los perros tienen mayor capacidad olfativa y pueden detectar si hay personas vivas o fallecidas bajo los escombros.

 Foto: Facebook Héctor Méndez
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"(Hoy) lo que detectamos son personas fallecidas", dice en referencia al edificio de viviendas llamado Petunia, que quedó en ruinas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

 Foto: EFE
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A unos pasos de él, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, detalla a EFE que ese es uno de los tres edificios que colapsó por completo en el municipio, mientras que otros 80 sufrieron daños. Además, hay 35 fallecidos y 28 rescatados en Chacao. "No perdemos la esperanza. Estamos entusiasmados, en este recorrido que están haciendo nuevamente los topos, que puedan encontrar a alguien con vida", añade el alcalde.

 Foto: EFE
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Al respecto, Méndez dice que él y su grupo están enfocados en encontrar los cuerpos de los fallecidos y entregárselos a los familiares para una sepultura digna.

 Foto: Facebook Héctor Méndez
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"Nos dedicamos a trabajar para liberarlos enteros. Te puedes tardar varias horas para quitarle un pedazo de concreto a un brazo para sacar el cuerpo con dignidad, completo, para entregárselo a la familia", concluye el rescatista.

 Foto: Facebook Héctor Méndez
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Los Topos Aztecas -llamados así porque, como estos animales, excavan entre los escombros para localizar a personas atrapadas- son uno de los grupos de rescate que llegó a Venezuela como parte de la ayuda internacional de más de diez países, entre ellos El Salvador, Italia y Estados Unidos.

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En paralelo, grupos de civiles se han sumado a los esfuerzos de rescate, así como de recopilación y distribución de insumos.

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