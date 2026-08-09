Violencia: Asesinan a siete mujeres en menos de 24 horas

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos siete mujeres fueron víctimas de la violencia en menos de 24 horas en diferentes sectores del territorio nacional. Del total de las féminas asesinadas, tres casos se registraron en el departamento de Lempira, en el occidente del país. Las víctimas fueron identificadas como María Reyna Villanueva Castillo, de 49 años de edad, quien supuestamente fue asesinada por su pareja en el municipio de Piraera, Lempira.

La segunda fallecida fue identificada por las autoridades como Rosa Miranda, quien fue encontrada asesinada en el municipio de La Iguala, en horas de la mañana de este domingo. Mientras que la tercera se registró en horas del mediodía en Gracias, Lempira, cuando la víctima identificada como Rosario Benítez fue tiroteada cuando esperaba un bus en la estación en el momento que iba hacia la iglesia. En tanto, en el departamento de Copán, perdieron la vida dos mujeres en distintos hechos y sectores.

Una mujer asesinada fue identificada como Sandra Carolina Espinosa Hernández, de 36 años de edad, quien perdió la vida de varios disparos en diferentes partes del cuerpo. La fémina fue atacada en el interior de un apartamento de alquiler en el barrio San Pedrito del municipio de Copán Ruinas, hasta donde llegaron las autoridades policiales, quienes acordonaron la escena del crimen para iniciar las investigaciones. El otro hecho violento fue en el barrio El Dorado, en el sector de La Entrada del municipio de Nueva Arcadia, Copán, donde una mujer que se conducía en una motocicleta fue asesinada a balazos y fue identificada como Pedrina Yamileth Bonilla Aviléz, de 18 años de edad.