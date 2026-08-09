Violencia: Asesinan a siete mujeres en menos de 24 horas

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos siete mujeres fueron víctimas de la violencia en menos de 24 horas en diferentes sectores del territorio nacional.
Del total de las féminas asesinadas, tres casos se registraron en el departamento de Lempira, en el occidente del país.
Las víctimas fueron identificadas como María Reyna Villanueva Castillo, de 49 años de edad, quien supuestamente fue asesinada por su pareja en el municipio de Piraera, Lempira.
La segunda fallecida fue identificada por las autoridades como Rosa Miranda, quien fue encontrada asesinada en el municipio de La Iguala, en horas de la mañana de este domingo.
Mientras que la tercera se registró en horas del mediodía en Gracias, Lempira, cuando la víctima identificada como Rosario Benítez fue tiroteada cuando esperaba un bus en la estación en el momento que iba hacia la iglesia.
En tanto, en el departamento de Copán, perdieron la vida dos mujeres en distintos hechos y sectores.
Una mujer asesinada fue identificada como Sandra Carolina Espinosa Hernández, de 36 años de edad, quien perdió la vida de varios disparos en diferentes partes del cuerpo.
La fémina fue atacada en el interior de un apartamento de alquiler en el barrio San Pedrito del municipio de Copán Ruinas, hasta donde llegaron las autoridades policiales, quienes acordonaron la escena del crimen para iniciar las investigaciones.
El otro hecho violento fue en el barrio El Dorado, en el sector de La Entrada del municipio de Nueva Arcadia, Copán, donde una mujer que se conducía en una motocicleta fue asesinada a balazos y fue identificada como Pedrina Yamileth Bonilla Aviléz, de 18 años de edad.
Según los informes preliminares, la joven fue interceptada en la vía pública por desconocidos quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones y le quitaron la vida al instante.
En tanto, en la capital, dos mujeres perdieron la vida de manera violenta.
Una de ellas fue encontrada sin vida dentro de una pequeña vivienda de madera ubicada en la colonia Buen Samaritano, a inmediaciones del kilómetro 7 de la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho.
La víctima fue identificada como Ana Carolina Larios, de 46 años de edad.
Informes preliminares establecen que la fémina presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, los que le causaron la muerte.
Y en los bajos del puente del barrio Villa Adela de Comayagüela, fue encontrado la mañana de este domingo el cuerpo de una mujer identificada como Samaí Aguilar Romero, de 20 años de edad.
Se informó que la joven mujer había tenido una acalorada discusión con su pareja y en horas de la madrugada fue encontrada sin vida en la orilla del río Guacerique.
El cuerpo tenía múltiples golpes, por lo que las autoridades investigan si ella se lanzó al vacío o fue otra persona la que le provocó la muerte de manera violenta.
Las autoridades policiales deben investigar las causas y responsables de cometer los crímenes de las mujeres en diferentes sectores de Honduras.