Nueve personas fueron asesinadas en el país en menos de 24 horas

Uno de los hechos violentos se registró en el sector de El Naranjal, donde un hombre fue asesinado y en la aldea San Juan Pueblo dos hombres perdieron la vida cuando departían en un expendio.

Tegucigalpa, Honduras.- Nueve personas perdieron la vida de forma homicida en menos de 24 horas y en diferentes sectores del territorio nacional. La noche del lunes, tres hombres fueron asesinados por personas desconocidas en dos hechos en el municipio de La Masica, Atlántida.

Las autoridades no revelaron la identidad de los fallecidos y realizaron las investigaciones para determinar las causas y responsables.

Mientras que en el departamento de Comayagua, dos mujeres fueron asesinadas. La primera víctima es una menor de edad que fue identificada como Yexely Anahí Ramos , de 15 años, quien fue atacada con arma blanca en una cuartería ubicada en el barrio Torondón , en horas de la tarde del pasado lunes.

En tanto, a eso de las 9:00 de la noche en la aldea Santa Elena del municipio de Meámbar, fue asesinada a balazos dentro de su vivienda y frente a sus hijos Dunia Yamileth Flores Hernández, de 36 años de edad.

Esta mujer recibió dos disparos en el abdomen y heridas de arma blanca en la espalda y, de acuerdo con lo informado, el responsable sería Mario Gallardo Meza, quien hace un mes había regresado de Estados Unidos y tenía tres hijos con la mujer.

En el mismo hecho, Gallardo Meza hirió de bala a una hija de Dunia Yamileth, la que fue trasladada a un centro asistencial, quien además tiene cinco meses de gestación.

Informes preliminares que las dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas sentimentales. Otro crimen se produjo en la colonia Alemania de Guaimaca, Francisco Morazán , donde personas desconocidas le quitaron la vida a Jefferson Leonel Gamoneda Trejo, de 17 años de edad.

En el mismo hecho, otro acompañante resultó herido y trasladado a un centro asistencial. En tanto, en el barrio El Bálsamo del municipio de Victoria, Yoro, un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional dejó como resultado un muerto, dos policías heridos y cuatro criminales capturados.

Se informó que varios hombres armados privaron de su libertad a un ciudadano en la aldea El Bálsamo, cuando se desplazaban hacia el casco urbano de Victoria.