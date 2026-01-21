Nueve personas fueron asesinadas en el país en menos de 24 horas

Tegucigalpa, Honduras.- Nueve personas perdieron la vida de forma homicida en menos de 24 horas y en diferentes sectores del territorio nacional. La noche del lunes, tres hombres fueron asesinados por personas desconocidas en dos hechos en el municipio de La Masica, Atlántida.
Uno de los hechos violentos se registró en el sector de El Naranjal, donde un hombre fue asesinado y en la aldea San Juan Pueblo dos hombres perdieron la vida cuando departían en un expendio.
Las autoridades no revelaron la identidad de los fallecidos y realizaron las investigaciones para determinar las causas y responsables.
Mientras que en el departamento de Comayagua, dos mujeres fueron asesinadas. La primera víctima es una menor de edad que fue identificada como Yexely Anahí Ramos , de 15 años, quien fue atacada con arma blanca en una cuartería ubicada en el barrio Torondón , en horas de la tarde del pasado lunes.
En tanto, a eso de las 9:00 de la noche en la aldea Santa Elena del municipio de Meámbar, fue asesinada a balazos dentro de su vivienda y frente a sus hijos Dunia Yamileth Flores Hernández, de 36 años de edad.
Esta mujer recibió dos disparos en el abdomen y heridas de arma blanca en la espalda y, de acuerdo con lo informado, el responsable sería Mario Gallardo Meza, quien hace un mes había regresado de Estados Unidos y tenía tres hijos con la mujer.
En el mismo hecho, Gallardo Meza hirió de bala a una hija de Dunia Yamileth, la que fue trasladada a un centro asistencial, quien además tiene cinco meses de gestación.
Informes preliminares que las dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas sentimentales. Otro crimen se produjo en la colonia Alemania de Guaimaca, Francisco Morazán , donde personas desconocidas le quitaron la vida a Jefferson Leonel Gamoneda Trejo, de 17 años de edad.
En el mismo hecho, otro acompañante resultó herido y trasladado a un centro asistencial. En tanto, en el barrio El Bálsamo del municipio de Victoria, Yoro, un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional dejó como resultado un muerto, dos policías heridos y cuatro criminales capturados.
Se informó que varios hombres armados privaron de su libertad a un ciudadano en la aldea El Bálsamo, cuando se desplazaban hacia el casco urbano de Victoria.
La alerta permitió que se iniciara una rápida búsqueda que culminó en el barrio Guanacaste, donde los sospechosos fueron ubicados a bordo de un vehículo tipo pick-up, color blanco. Al ser interceptados, los individuos emprendieron la huida y abrieron fuego, lo que desencadenó una persecución que terminó cuando el automotor se volcó en la calle principal del sector.
En el lugar fueron detenidos cuatro hombres, de 19, 32 y 33 años de edad. Uno de los capturados resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Manuel de Jesús Subirana, en Yoro, donde posteriormente se confirmó su muerte.
En el intercambio de disparos, dos policías también resultaron heridos y una patrulla policial presentó múltiples impactos de bala.
En horas de la mañana de ayer, se dio a conocer que en la colonia Bográn de San Pedro Sula fue encontrado el cuerpo de una persona dentro de bolsas, el que estaba abandonado en una solitaria calle del sector. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Forense en calidad de desconocido para practicarle la autopsia e identificarlo a través de huellas dactilares.
Y en horas de la tarde de ayer 20 de enero, se reportó el asesinato de un miembro de la comunidad LGTBI. El hecho fue en el sector de El Chiflón en el municipio de Nacaome, departamento de Valle.
La víctima solo fue identificada como “Wilmer”, quien quedó tirado en una calle de tierra del sector. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de la escena del crimen para iniciar las investigaciones del caso, determinar las causas y responsables de cometer el sangriento hecho en contra del integrante de la comunidad LGTBI.