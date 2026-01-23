Cortes de energía elétrica programados para este sábado 24 de enero del 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Cada semana, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informa sobre las zonas del país que se quedarán temporalmente sin el suministro de energía eléctrica debido a trabajos programados.
A diferencia de otros días, cuando los cortes de energía son masivos en distintas regiones del país, en esta ocasión las interrupciones solo están programadas para un sector específico de la zona norte.
Por un lapso aproximado de seis horas, los habitantes de varias colonias se quedarán sin el fluido eléctrico. El racionamiento está previsto de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
La ENEE explicó que los trabajos forman parte del mantenimiento preventivo que se realiza para mejorar la calidad del servicio y reducir fallas imprevistas en el sistema de distribución.
Asimismo, la estatal recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias, como desconectar equipos electrónicos sensibles, planificar actividades que requieran energía y mantener reservas de carga en dispositivos móviles.
Las autoridades también recordaron que estos trabajos son necesarios para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y evitar interrupciones prolongadas en el futuro.
San Pedro Sula, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde
Navidad, Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, Teletón, colonia Pastor Zelaya I y II, barrio Cabañitas, colonia Flor del Valle (este), San José Cahsa, colonia El Triángulo, Cottonwise y colonia Valle de Sula (este).