Cortes de energía elétrica programados para este sábado 24 de enero del 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Cada semana, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informa sobre las zonas del país que se quedarán temporalmente sin el suministro de energía eléctrica debido a trabajos programados.

A diferencia de otros días, cuando los cortes de energía son masivos en distintas regiones del país, en esta ocasión las interrupciones solo están programadas para un sector específico de la zona norte.

Por un lapso aproximado de seis horas, los habitantes de varias colonias se quedarán sin el fluido eléctrico. El racionamiento está previsto de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.