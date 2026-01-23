  1. Inicio
Cargos y partidos: los rostros de los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional

El Congreso Nacional ya eligió a su Junta Directiva, conformada por diputados de diferentes partidos políticos. ¿Quiénes son y qué cargos ocuparán? Aquí los detalles

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 17:02
La Junta Directiva en Propiedad quedó integrada por 14 miembros del Partido Nacional, 12 del Partido Liberal de Honduras, un congresista del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU) y un representante de la Democracia Cristiana. Conozca quiénes son

Foto: Cortesía
José Tomás Zambrano Molina, del Partido Nacional de Honduras, fue juramentado como presidente del Congreso Nacional para el período legislativo 2026-20230.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Erika Corina Urtecho Echeverría, del Partido Liberal de Honduras, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidenta 1.

 Foto: Cortesía
Tania Gabriela Pinto Pacheco, del Partido Nacional de Honduras, fue juramentada como vicepresidenta 2 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Mario Edgardo Segura Aroca, del Partido Liberal, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional en el cargo de vicepresidente 3.

 Foto: Cortesía
Lissi Marcela Matute Cano, del Partido Nacional de Honduras, asumió funciones como vicepresidenta 4 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Leonel López Orellana, del Partido Liberal de Honduras, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidente 5.

 Foto: Cortesía
Carla Patricia Figueroa Cardoza, del Partido Nacional de Honduras, fue designada vicepresidenta 6 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Jhosy Saddam Toscano Ramírez, del Partido Liberal de Honduras, asumió el cargo de vicepresidente 7 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Johanna Bermúdez Lacayo, del Partido Nacional de Honduras, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidenta 8.

 Foto: Cortesía
Godofredo Fajardo Ramírez, del Partido Democracia Cristiana, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional en el cargo de vicepresidente 9.

 Foto: Cortesía
Rolando Contreras Mendoza, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, fue juramentado como vicepresidente 10 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Carlos Roberto Ledezma Castro, del Partido Nacional de Honduras, fue juramentado como secretario 1 de la Junta Directiva del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Francis Omar Cabrera Miranda, del Partido Liberal de Honduras, asumió el cargo de secretario 2 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Ariadna Melisa Banegas Cárcamo, del Partido Nacional de Honduras, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional como prosecretaria 1.

 Foto: Cortesía
Fernando Castro Valle, del Partido Liberal de Honduras, fue juramentado como prosecretario 2 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Wilson Rolando Pineda Díaz, del Partido Nacional de Honduras, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidente alterno 1.

 Foto: Cortesía
Alan Joel Padilla, del Partido Liberal de Honduras, asumió funciones como vicepresidente alterno 2 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
José Jaar Muredat, del Partido Nacional de Honduras, fue designado vicepresidente alterno 3 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Waleska Valenzuela Chávez, del Partido Liberal de Honduras, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidenta alterna 4.

 Foto: Cortesía
Gustavo Adolfo González Aguilar, del Partido Nacional de Honduras, fue juramentado como vicepresidente alterno 5 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Víctor Napoleón Amador Morales, del Partido Nacional de Honduras, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidente alterno 6.

 Foto: Cortesía
Pedro Mendoza Flores, del Partido Liberal de Honduras, asumió el cargo de vicepresidente alterno 7 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Marco Aurelio Tinoco, del Partido Liberal de Honduras, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidente alterno 8.

 Foto: Cortesía
Roy Dagoberto Cruz Pérez, del Partido Nacional de Honduras, fue designado vicepresidente alterno 9 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Adrián Josué Martínez Soler, del Partido Nacional de Honduras, asumió funciones como secretario alterno 1del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
José Rolando Sabión Muñoz, del Partido Liberal de Honduras, fue juramentado como secretario alterno 2 del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
Juan José Cerón González, del Partido Nacional de Honduras, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional como secretario alterno 3.

 Foto: Cortesía
Roberto Pineda Chacón, del Partido Nacional de Honduras, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional en el cargo de secretario alterno 4.

 Foto: Cortesía
