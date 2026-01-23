Cargos y partidos: los rostros de los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional

La Junta Directiva en Propiedad quedó integrada por 14 miembros del Partido Nacional, 12 del Partido Liberal de Honduras, un congresista del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU) y un representante de la Democracia Cristiana. Conozca quiénes son
José Tomás Zambrano Molina, del Partido Nacional de Honduras, fue juramentado como presidente del Congreso Nacional para el período legislativo 2026-20230.
Erika Corina Urtecho Echeverría, del Partido Liberal de Honduras, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidenta 1.
Tania Gabriela Pinto Pacheco, del Partido Nacional de Honduras, fue juramentada como vicepresidenta 2 del Congreso Nacional.
Mario Edgardo Segura Aroca, del Partido Liberal, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional en el cargo de vicepresidente 3.
Lissi Marcela Matute Cano, del Partido Nacional de Honduras, asumió funciones como vicepresidenta 4 del Congreso Nacional.
Leonel López Orellana, del Partido Liberal de Honduras, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidente 5.
Carla Patricia Figueroa Cardoza, del Partido Nacional de Honduras, fue designada vicepresidenta 6 del Congreso Nacional.
Jhosy Saddam Toscano Ramírez, del Partido Liberal de Honduras, asumió el cargo de vicepresidente 7 del Congreso Nacional.
Johanna Bermúdez Lacayo, del Partido Nacional de Honduras, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidenta 8.
Godofredo Fajardo Ramírez, del Partido Democracia Cristiana, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional en el cargo de vicepresidente 9.
Rolando Contreras Mendoza, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, fue juramentado como vicepresidente 10 del Congreso Nacional.
Carlos Roberto Ledezma Castro, del Partido Nacional de Honduras, fue juramentado como secretario 1 de la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Francis Omar Cabrera Miranda, del Partido Liberal de Honduras, asumió el cargo de secretario 2 del Congreso Nacional.
Ariadna Melisa Banegas Cárcamo, del Partido Nacional de Honduras, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional como prosecretaria 1.
Fernando Castro Valle, del Partido Liberal de Honduras, fue juramentado como prosecretario 2 del Congreso Nacional.
Wilson Rolando Pineda Díaz, del Partido Nacional de Honduras, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidente alterno 1.
Alan Joel Padilla, del Partido Liberal de Honduras, asumió funciones como vicepresidente alterno 2 del Congreso Nacional.
José Jaar Muredat, del Partido Nacional de Honduras, fue designado vicepresidente alterno 3 del Congreso Nacional.
Waleska Valenzuela Chávez, del Partido Liberal de Honduras, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidenta alterna 4.
Gustavo Adolfo González Aguilar, del Partido Nacional de Honduras, fue juramentado como vicepresidente alterno 5 del Congreso Nacional.
Víctor Napoleón Amador Morales, del Partido Nacional de Honduras, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidente alterno 6.
Pedro Mendoza Flores, del Partido Liberal de Honduras, asumió el cargo de vicepresidente alterno 7 del Congreso Nacional.
Marco Aurelio Tinoco, del Partido Liberal de Honduras, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidente alterno 8.
Roy Dagoberto Cruz Pérez, del Partido Nacional de Honduras, fue designado vicepresidente alterno 9 del Congreso Nacional.
Adrián Josué Martínez Soler, del Partido Nacional de Honduras, asumió funciones como secretario alterno 1del Congreso Nacional.
José Rolando Sabión Muñoz, del Partido Liberal de Honduras, fue juramentado como secretario alterno 2 del Congreso Nacional.
Juan José Cerón González, del Partido Nacional de Honduras, integra la Junta Directiva del Congreso Nacional como secretario alterno 3.
Roberto Pineda Chacón, del Partido Nacional de Honduras, forma parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional en el cargo de secretario alterno 4.