Quedan juramentados los 128 diputados propietarios y suplentes del Congreso Nacional

En un ambiente cordial, los legisladores propietarios y suplentes asumieron oficialmente sus cargos para el periodo 2026-2030, marcando el inicio de una nueva etapa en el Poder Legislativo

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 16:10
Un nuevo Congreso Nacional (CN) se instaló este viernes 23 de enero. Previo al acto oficial, los 128 diputados propietarios y los 128 suplentes fueron debidamente juramentados.

 Foto: Emilio Flores
La jornada legislativa marca el inicio de un nuevo periodo de gobierno en el Poder Legislativo, en el que nuevos actores políticos tendrán en sus manos el rumbo de Honduras durante los próximos cuatro años.

 Foto: Emilio Flores
La sesión inició en un ambiente cordial, con saludos y sonrisas entre los diputados, reflejando un clima de expectativa previo a las decisiones internas que marcarán esta nueva legislatura.

 Foto: Emilio Flores
Minutos después, el nuevo presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, tomó la palabra desde la presidencia del hemiciclo.

 Foto: Emilio Flores
En su intervención inicial, giró sus primeras instrucciones: “A los compañeros que no han venido, llámenlos, que en cinco minutos pasaremos lista”.

 Foto: Emilio Flores
Posteriormente, se pasó lista de todos los diputados electos, confirmándose la presencia de los 128 legisladores propietarios y suplentes.

 Foto: Emilio Flores
Acto seguido, se realizó la juramentación oficial de cada uno de los congresistas, correspondiente al periodo legislativo 2026-2030.

 Foto: Emilio Flores
Cada uno de los nuevos legisladores prometieron “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, mientras permanezcan en el cargo.

Foto: Emilio Flores
Algunos con sonrisas, evidenciando la alegría por el momento, y otros con la seriedad, a causa de la gran responsabilidad que estaban tomando entre sus manos.

Foto: Emilio Flores
Al finalizar el acto, el nuevo presidente del CN, Tomás Zambrano, dio por concluida la juramentación y confirmó que los diputados quedaron oficialmente en posesión de sus cargos.

 Foto: Emilio Flores
