Con un romántico beso: esposa de Tomás Zambrano lo felicita tras asumir la presidencia del CN

El ahora presidente del Congreso Nacional para el período 2026–2030 fue captado por el lente de EL HERALDO en un momento romántico con su esposa, Yohana Estrada.
Yohana Estrada subió al estrado donde se encontraba Tomás Zambrano y, al verlo, le dio un beso y un abrazo como felicitación tras asumir la presidencia del Congreso Nacional.
Yohana Estrada es la actual esposa del congresista nacionalista y juntos han formado una familia con cuatro hijos.
Yohana Estrada y Tomás Zambrano fueron vistos muy amorosos, con una hermosa sonrisa, celebrando el logro del congresista.
Con un afectuoso abrazo, la pareja compartió la alegría. Muy pocas veces se ha visto al congresista en esta faceta de su vida personal.
Tomás Zambrano es uno de los máximos líderes del Partido Nacional y, tras varios periodos siendo reelecto como diputado del departamento de Valle, logró llegar a la presidencia del Congreso Nacional.
La pareja posó para los medios de comunicación y, tomados de la mano, se mostró feliz ante los fotógrafos.
Posteriormente, la pareja se retiró del hemiciclo legislativo, luego de que Tomás Zambrano convocara a una reunión para el próximo domingo a las 11:00 am, cuando se llevará a cabo la instalación de la primera legislatura.
Tomás Zambrano se mostró contento junto a varios congresistas nacionalistas y a su esposa, quien compartió la alegría por su logro.
El diputado nacionalista asumirá la presidencia del Congreso Nacional y se espera que realice un buen trabajo tras la cuestionada gestión de Luis Redondo.