Con un romántico beso: esposa de Tomás Zambrano lo felicita tras asumir la presidencia del CN

Con un tierno abrazo y un beso, Tomás Zambrano recibió a su esposa tras ser juramentado como presidente del Congreso Nacional. Aquí las fotos

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 18:42
1 de 10

El ahora presidente del Congreso Nacional para el período 2026–2030 fue captado por el lente de EL HERALDO en un momento romántico con su esposa, Yohana Estrada.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
2 de 10

Yohana Estrada subió al estrado donde se encontraba Tomás Zambrano y, al verlo, le dio un beso y un abrazo como felicitación tras asumir la presidencia del Congreso Nacional.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
3 de 10

Yohana Estrada es la actual esposa del congresista nacionalista y juntos han formado una familia con cuatro hijos.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
4 de 10

Yohana Estrada y Tomás Zambrano fueron vistos muy amorosos, con una hermosa sonrisa, celebrando el logro del congresista.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
5 de 10

Con un afectuoso abrazo, la pareja compartió la alegría. Muy pocas veces se ha visto al congresista en esta faceta de su vida personal.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
6 de 10

Tomás Zambrano es uno de los máximos líderes del Partido Nacional y, tras varios periodos siendo reelecto como diputado del departamento de Valle, logró llegar a la presidencia del Congreso Nacional.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
7 de 10

La pareja posó para los medios de comunicación y, tomados de la mano, se mostró feliz ante los fotógrafos.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
8 de 10

Posteriormente, la pareja se retiró del hemiciclo legislativo, luego de que Tomás Zambrano convocara a una reunión para el próximo domingo a las 11:00 am, cuando se llevará a cabo la instalación de la primera legislatura.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
9 de 10

Tomás Zambrano se mostró contento junto a varios congresistas nacionalistas y a su esposa, quien compartió la alegría por su logro.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
10 de 10

El diputado nacionalista asumirá la presidencia del Congreso Nacional y se espera que realice un buen trabajo tras la cuestionada gestión de Luis Redondo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
