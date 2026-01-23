En imágenes: así fue juramentada la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional​​​​​

Este viernes 23 de enero se instaló la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional (CN), que está integrada por representantes de diferentes bancadas.
La nueva Junta Directiva quedó conformada por 28 diputados de cuatro partidos políticos distintos.
La conformación será la siguiente: 14 del Partido Nacional, 12 del Partido Liberal, uno del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y uno del partido Democracia Cristiana (DC).
Durante una sesión que inició poco después de las 3:00 p.m., se eligieron 10 vicepresidentes, nueve vicepresidentes alternos, dos secretarios, cuatro secretarios alternos y dos prosecretarios, quienes ejercerán sus cargos durante los próximos dos años.
Una vez aprobada la propuesta, los 28 diputados seleccionados pasaron al podio para ser juramentados como la nueva y oficial Junta Directiva del CN para el periodo 2026-2030.
Como presidente de la Junta Directiva fue electo el diputado nacionalista Tomás Zambrano, mientras que la vicepresidencia recayó en la diputada liberal Ericka Urtecho.
Entre los demás vicepresidentes destacan las diputadas nacionalistas Lissi Matute Cano, Johana Bermúdez y Karla Figueroa, mientras que por el Partido Liberal figuran Mario Segura, Leonel López Orellana y Jhosy Toscano.
En la nómina también sobresalen figuras como Godofredo Fajardo, del partido Democracia Cristiana, y Rolando Contreras, del PINU-SD.
El único partido que no formará parte de la Junta Directiva es Libertad y Refundación (Libre), ya que no se alcanzaron acuerdos para su participación.
Aunque algunos sectores manifestaron satisfacción por la conformación de la Junta Directiva, otros expresaron su descontento con la decisión tomada.