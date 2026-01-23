  1. Inicio
En imágenes: así fue juramentada la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional​​​​​

La nueva Junta Directiva del Congreso Nacional quedó conformada por 28 diputados de cuatro partidos, con Tomás Zambrano como presidente y Ericka Urtecho como vicepresidenta

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 17:25
Este viernes 23 de enero se instaló la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional (CN), que está integrada por representantes de diferentes bancadas.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
La nueva Junta Directiva quedó conformada por 28 diputados de cuatro partidos políticos distintos.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
La conformación será la siguiente: 14 del Partido Nacional, 12 del Partido Liberal, uno del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y uno del partido Democracia Cristiana (DC).

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Durante una sesión que inició poco después de las 3:00 p.m., se eligieron 10 vicepresidentes, nueve vicepresidentes alternos, dos secretarios, cuatro secretarios alternos y dos prosecretarios, quienes ejercerán sus cargos durante los próximos dos años.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Una vez aprobada la propuesta, los 28 diputados seleccionados pasaron al podio para ser juramentados como la nueva y oficial Junta Directiva del CN para el periodo 2026-2030.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Como presidente de la Junta Directiva fue electo el diputado nacionalista Tomás Zambrano, mientras que la vicepresidencia recayó en la diputada liberal Ericka Urtecho.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Entre los demás vicepresidentes destacan las diputadas nacionalistas Lissi Matute Cano, Johana Bermúdez y Karla Figueroa, mientras que por el Partido Liberal figuran Mario Segura, Leonel López Orellana y Jhosy Toscano.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
En la nómina también sobresalen figuras como Godofredo Fajardo, del partido Democracia Cristiana, y Rolando Contreras, del PINU-SD.

Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
El único partido que no formará parte de la Junta Directiva es Libertad y Refundación (Libre), ya que no se alcanzaron acuerdos para su participación.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Aunque algunos sectores manifestaron satisfacción por la conformación de la Junta Directiva, otros expresaron su descontento con la decisión tomada.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
