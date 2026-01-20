  1. Inicio
Yexelia Ramos fue encontrada con signos de abuso y tortura en una cuartería de Comayagua

Signos de tortura extrema y abuso presentaba el cuerpo de la menor Yexelia Ramos; se presume que fue asesinada con arma blanca dentro de una cuartería

La mañana de este martes -20 de enero- el cuerpo de Yexelia Ramos fue encontrada sin vida dentro de una cuartería ubicada en el barrio Torondón, en Comayagua. ¿Qué se sabe de este crimen dantesco?

 Foto: Redes sociales
Yexelia Anahí Ramos Corea, de 15 años, era originaria de Las Lajas, en el departamento de Comayagua.

 Foto: Redes sociales
Según información preliminar de las autoridades, de edad, Ramos presentaba signos evidentes de abuso sexual y tortura extrema, presuntamente causados con arma blanca.

 Foto: Redes sociales
Autoridades policiales y equipos de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recolectar indicios que puedan dar con los responsables.

 Foto: Redes sociales
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) utiliza cámaras de videovigilancia cercanas al lugar como principal herramienta para identificar quiénes ingresaron y salieron de la cuartería el día del hecho.

 Foto: Redes sociales
Las investigaciones iniciales revelaron una escena de extrema violencia, incluyendo rastros de tortura. De manera no oficial se conoció que los malhechores le mutilaron la lengua a la joven, pero la información no ha sido confirmada.

 Foto: Redes sociales
Vecinos e inquilinos del lugar no reportaron haber visto ni escuchado nada durante el incidente. Lamentaron la muerte de la joven, donde comentaron que atendía en una tienda cercana.

Foto: Redes sociales
Las autoridades mantienen un seguimiento activo del caso, mientras se recolectan todos los indicios y se revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue capitalina para practicarle la autopsia legal.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento, no se han reportado capturas vinculadas directamente con este femicidio.

 Foto: Redes sociales
