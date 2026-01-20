Yexelia Ramos fue encontrada con signos de abuso y tortura en una cuartería de Comayagua

La mañana de este martes -20 de enero- el cuerpo de Yexelia Ramos fue encontrada sin vida dentro de una cuartería ubicada en el barrio Torondón, en Comayagua. ¿Qué se sabe de este crimen dantesco?
Yexelia Anahí Ramos Corea, de 15 años, era originaria de Las Lajas, en el departamento de Comayagua.
Según información preliminar de las autoridades, de edad, Ramos presentaba signos evidentes de abuso sexual y tortura extrema, presuntamente causados con arma blanca.
Autoridades policiales y equipos de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recolectar indicios que puedan dar con los responsables.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) utiliza cámaras de videovigilancia cercanas al lugar como principal herramienta para identificar quiénes ingresaron y salieron de la cuartería el día del hecho.
Las investigaciones iniciales revelaron una escena de extrema violencia, incluyendo rastros de tortura. De manera no oficial se conoció que los malhechores le mutilaron la lengua a la joven, pero la información no ha sido confirmada.
Vecinos e inquilinos del lugar no reportaron haber visto ni escuchado nada durante el incidente. Lamentaron la muerte de la joven, donde comentaron que atendía en una tienda cercana.
Las autoridades mantienen un seguimiento activo del caso, mientras se recolectan todos los indicios y se revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad.
El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue capitalina para practicarle la autopsia legal.
Hasta el momento, no se han reportado capturas vinculadas directamente con este femicidio.