Salvador Nasralla rechaza que diputados liberales formen parte de la directiva

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, rechazó que diputados de esa institución política formen parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030. A través de su cuenta de X, Nasralla cuestionó que 34 congresistas liberales hayan votado a favor de formar parte de la directiva, acusándolos de seguir instrucciones de los "directivos tradicionales" de esa institución.

"Hay 34 de los 41 diputados del Partido Liberal que están siguiendo las instrucciones de los directivos tradicionales del partido, que sintiéndose pequeños, siempre se unen al partido que gobierna para obtener beneficios personales. Olvidan estos 34 que en su mayoría salieron electos gracias a nuestros votos", escribió Nasralla.

"Ojalá que el crimen organizado que los está colocando en esa directiva, para legitimar a este gobierno que nos robó las elecciones presidenciales, no los obligue a tomar decisiones en contra de la mayoría del pueblo hondureño. Eso no ocurrirá en estos primeros meses, sino a partir de fines de este año cuando la dictadura del Partido Nacional, con su verdadero jefe que está libre dirigiendo desde Estados Unidos, retome el control que tuvo entre 2010 y 2022", agregó el expresidenciable.

"Yuri sabas contaba con los votos para ser presidente"

Por otro lado, Salvador Nasralla aseveró que el diputado Yuri Sabas tenía al menos 69 votos para ser presidente del Congreso Nacional, sin embargo, acusó al Partido Nacional de imponerse al frente de la directiva.