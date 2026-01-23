Tomás Zambrano convoca a primera legislatura este domingo 25 de enero a las 11 a.m.

​​Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Naciona l, Tomás Zambrano , convocó para este domingo al pleno para la instalación de la primera legislatura , luego de la elección de la junta directiva del Poder Legislativo.

La sesión está programada para las 11:00 de la mañana del domingo 25 de enero, en la que se prevé la conformación de una comisión especial con el objetivo de aprobar de manera inmediata la Ley de Empleo Parcial, iniciativa que busca incentivar la generación de puestos de trabajo por parte de la empresa privada.

Zambrano aseguró que existe un compromiso firme del Congreso Nacional de aprobar esta normativa en el menor tiempo posible, por lo que hizo un llamado directo al sector privado para que garantice cuántos empleos, por sector y rubro, se generarían en el país con la puesta en marcha de esta ley.