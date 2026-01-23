  1. Inicio
Tomás Zambrano convoca a primera legislatura este domingo 25 de enero a las 11 a.m.

En la sesión se nombrará una comisión para aprobar de forma inmediata la Ley de Empleo Parcial, con el objetivo de impulsar la generación de empleo

  Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 16:56
Zambrano anunció la creación de una comisión de reformas orgánicas al Congreso y adelantó que una de las primeras decisiones será la eliminación de la comisión permanente.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.

​​Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convocó para este domingo al pleno para la instalación de la primera legislatura, luego de la elección de la junta directiva del Poder Legislativo.

La sesión está programada para las 11:00 de la mañana del domingo 25 de enero, en la que se prevé la conformación de una comisión especial con el objetivo de aprobar de manera inmediata la Ley de Empleo Parcial, iniciativa que busca incentivar la generación de puestos de trabajo por parte de la empresa privada.

Zambrano aseguró que existe un compromiso firme del Congreso Nacional de aprobar esta normativa en el menor tiempo posible, por lo que hizo un llamado directo al sector privado para que garantice cuántos empleos, por sector y rubro, se generarían en el país con la puesta en marcha de esta ley.

Asimismo, el titular del Legislativo anunció como otro de los primeros compromisos la conformación de una comisión de reformas orgánicas al Congreso Nacional, señalando que “la historia nos demanda hacer las correcciones debidas” en el funcionamiento del Parlamento.

En ese contexto, Zambrano enfatizó que desde la nueva junta directiva no se abusará del Congreso Nacional, de la Ley Orgánica ni de la Constitución de la República, y adelantó que una de las primeras acciones será la eliminación de la comisión permanente.

