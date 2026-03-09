El Distrito Central reporta 40 incendios durante el primer trimestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta los primeros días de abril de 2026, el Distrito Central ya registró las primeras incidencias ligadas a los incendios, fenómeno que año con año afecta la naturaleza, flora y fauna de la capital.

Según datos del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF), hasta la fecha, la capital sufrió más de 40 incendios que han impactado unas 143 áreas protegidas.

Entre los sectores más afectados se encuentran Tatumbla, la colonia Loarque, San Ángel, Guillén, Cerro Grande y áreas protegidas del Parque Nacional La Tigra.

Julio Quiñonez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía del Distrito Central, indicó que hasta febrero se habría registrado más de 20 incendios en la capital, cifras que generan preocupación tanto en las autoridades municipales como en los cuerpos de protección civil.