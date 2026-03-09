El Distrito Central reporta 40 incendios durante el primer trimestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta los primeros días de abril de 2026, el Distrito Central ya registró las primeras incidencias ligadas a los incendios, fenómeno que año con año afecta la naturaleza, flora y fauna de la capital.
Según datos del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF), hasta la fecha, la capital sufrió más de 40 incendios que han impactado unas 143 áreas protegidas.
Entre los sectores más afectados se encuentran Tatumbla, la colonia Loarque, San Ángel, Guillén, Cerro Grande y áreas protegidas del Parque Nacional La Tigra.
Julio Quiñonez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía del Distrito Central, indicó que hasta febrero se habría registrado más de 20 incendios en la capital, cifras que generan preocupación tanto en las autoridades municipales como en los cuerpos de protección civil.
Es decir, en menos de un mes, los incendios en la capital de Honduras incrementaron en un 100%.
Ante las incidencias, Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, señaló que, pese a las campañas de prevención, las altas temperaturas y los cambios climáticos están acelerando la propagación de incendios forestales, así como de zacateras y basureras.
“Estamos haciendo un trabajo intenso de combate contra incendios, coordinado junto con el Benemérito Cuerpo de Bomberos y las Fuerzas Armadas, y ya contamos con estadísticas que nos permiten atender las emergencias de manera más efectiva”, afirmó.
Pese a eso, miembros del cuerpo de bomberos señalaron que durante el verano, las principales zonas protegidas serán una prioridad en cuanto al resguardo durante las campañas de cuidado ambiental.
"La ciudadanía en general tiene que ayudar minimizando los incendios forestales; la denuncia es sumamente importante para que no haya más incendios"