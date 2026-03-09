Envían a prisión a hombre que intentó asesinar a machetazos a un niño en Danlí

Danlí, El Paraíso.- El Ministerio Público (MP) informó que un hombre fue enviado a prisión preventiva este lunes -9 de marzo- tras ser señalado como sospechoso de intentar quitarle la vida a un menor en la colonia Nueva Esperanza, Danlí.

Según la investigación, el menor se dirigía a una pulpería cercana a su vivienda cuando fue interceptado por el acusado, identificado como Miguel Ángel Martínez.

En cuestión de segundos y sin mediar palabra, el acusado le propinó un machetazo en la cabeza. La agresión dejó una herida de gravedad en la región frontal izquierda del menor.