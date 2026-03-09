  1. Inicio
  2. · Sucesos

Envían a prisión a hombre que intentó asesinar a machetazos a un niño en Danlí

Un hombre fue detenido y enviado a prisión preventiva tras agredir con un machete a un menor en la colonia Nueva Esperanza, Danlí, según autoridades locales

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 18:35
Envían a prisión a hombre que intentó asesinar a machetazos a un niño en Danlí

En cuestión de segundos y sin mediar palabra, el acusado le propinó un machetazo en la cabeza. La agresión dejó una herida de gravedad en la región frontal izquierda del menor.

 Foto: Cortesía

Danlí, El Paraíso.- El Ministerio Público (MP) informó que un hombre fue enviado a prisión preventiva este lunes -9 de marzo- tras ser señalado como sospechoso de intentar quitarle la vida a un menor en la colonia Nueva Esperanza, Danlí.

Según la investigación, el menor se dirigía a una pulpería cercana a su vivienda cuando fue interceptado por el acusado, identificado como Miguel Ángel Martínez.

En cuestión de segundos y sin mediar palabra, el acusado le propinó un machetazo en la cabeza. La agresión dejó una herida de gravedad en la región frontal izquierda del menor.

Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile

Un familiar que presenció el ataque aseguró que Martínez expresó su intención de continuar la agresión, por lo que intentó intervenir.

De acuerdo con su testimonio, se interpusó entre ambos, auxilió al menor y alertó a la Policía Nacional (PN), que trasladó al niño al Hospital Gabriela Alvarado para recibir atención médica.

Las autoridades le dieron inmediata captura a Martínez, quien posteriormente fue trasladado hasta las instancias correspondientes. Desde entonces, se mantiene bajo resguardo policial.

Manuel Guerrero, piloto venezolano que murió en accidente aéreo en La Lima

Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer los detalles y garantizar justicia. Martínez permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias