Envían a prisión a hombre que intentó asesinar a machetazos a un niño en Danlí

Danlí, El Paraíso.- El Ministerio Público (MP) informó que un hombre fue enviado a prisión preventiva este lunes -9 de marzo- tras ser señalado como sospechoso de intentar quitarle la vida a un menor en la colonia Nueva Esperanza, Danlí.
Según la investigación, el menor se dirigía a una pulpería cercana a su vivienda cuando fue interceptado por el acusado, identificado como Miguel Ángel Martínez.
En cuestión de segundos y sin mediar palabra, el acusado le propinó un machetazo en la cabeza. La agresión dejó una herida de gravedad en la región frontal izquierda del menor.
Un familiar que presenció el ataque aseguró que Martínez expresó su intención de continuar la agresión, por lo que intentó intervenir.
De acuerdo con su testimonio, se interpusó entre ambos, auxilió al menor y alertó a la Policía Nacional (PN), que trasladó al niño al Hospital Gabriela Alvarado para recibir atención médica.
Las autoridades le dieron inmediata captura a Martínez, quien posteriormente fue trasladado hasta las instancias correspondientes. Desde entonces, se mantiene bajo resguardo policial.
Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer los detalles y garantizar justicia. Martínez permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.