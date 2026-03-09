Entre montañas, niños de Lepaterique reciben cuadernos para estudiar

Lepaterique, Francisco Morazán.-Entre montañas y pinares de Lepaterique, la Escuela José Santos Guardiola recibió la visita de la campaña la Maratón del Saber, que llevó cuadernos a más de 50 estudiantes de la comunidad de La Chorrera. En la zona con una frescura del clima que desciende desde la montaña La Pacaya, el pequeño centro educativo se vuelve el templo de sueños de superación para más de 50 niños que a diario llegan con la esperanza de recibir el pan del saber. “Para nosotros es una gran alegría que hayan venido hasta aquí. No es fácil que alguien llegue a comunidades tan retiradas como La Chorrera, Culguaque, pero hoy los niños tienen sus cuadernos y eso significa que podrán seguir escribiendo sus sueños”, expresó el profesor Ovidio Almendárez, único docente de la escuela. El caserío se ubica aproximadamente a 25 kilómetros al oeste del casco urbano de Lepaterique. Llegar hasta este lugar requiere paciencia y un vehículo doble tracción capaz de vencer los retos de una carretera de tierra que serpentea entre montañas.

El trayecto está lleno de contrastes: tramos angostos donde apenas pasa un vehículo, curvas pronunciadas, subidas empinadas y pequeñas planicies donde el verde se abre como un descanso para la vista. Después de varias vueltas entre cerros cubiertos de pino, finalmente aparece el caserío La Chorrera.

“Esta ayuda significa mucho para nuestros alumnos, porque varios de ellos no tienen la posibilidad de comprar cuadernos. Para algunas familias el acceso es difícil por la distancia y también por el costo”, explicó el maestro mientras observaba a los pequeños con sus nuevos útiles. Y es que es que la tranquilidad del lugar se llenó de expectativa con la llegada de la campaña Maratón del Saber, impulsada por Diario EL HERALDO y Cuadernos Quick, que llevó hasta esta comunidad decenas de cuadernos nuevos para los estudiantes. “Los cuadernos Quick son muy conocidos y de buen material. Los alumnos los aprecian bastante y saben que deben cuidarlos. Para ellos tener un cuaderno nuevo es algo especial”, comentó Almendárez, quien ha dedicado años a enseñar en esta zona rural de Lepaterique. Cuando el equipo periodístico llegó a la escuela, algunos niños corrían en el amplio campo cercano al centro educativo. Otros esperaban con curiosidad la entrega de los cuadernos. La emoción también se reflejaba en los estudiantes, quienes llegaron incluso siendo domingo para participar en la actividad y recibir sus útiles escolares. “Aunque hoy es domingo, los niños están presentes porque quieren aprender. Ese entusiasmo demuestra el interés que tienen por estudiar y por salir adelante”, señaló el maestro con orgullo. Entre los estudiantes se encontraba Milagro Maldonado, presidenta del Gobierno Escolar, quien recibió su cuaderno con una sonrisa que iluminaba su rostro.

La joven estudiante agradeció el gesto y dijo que para los niños del lugar cada cuaderno representa una oportunidad para seguir aprendiendo. “Gracias a EL HERALDO y a Cuadernos Quick por venir hasta nuestra comunidad. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos visitan, porque estas ayudas nos motivan mucho a seguir estudiando”, expresó la estudiante. Milagro contó que para muchos niños de la comunidad un cuaderno es más que un simple útil escolar; es una herramienta que los acerca a sus sueños.