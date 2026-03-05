La Maratón del Saber beneficia a 171 alumnos de escuela en aldea El Pino

Tegucigalpa, Honduras.– Para muchos niños y jóvenes, la esperanza de continuar aprendiendo puede comenzar con algo tan simple como un cuaderno y un lápiz. Estos útiles escolares, aunque básicos, pueden marcar la diferencia en el proceso educativo de miles de estudiantes del sistema público. Con esa misión imquebrantable por más de 23 años, la campaña Maratón del Saber impulsada por EL HERALDO visitó el Centro de Educación Básica Alduvín Díaz Bonilla, ubicada en la aldea El Pino, carretera vieja a Olancho, donde 171 estudiantes esperaban con entusiasmo la entrega de cuadernos Quick, que les permitirá continuar desarrollando sus actividades académicas y seguir fortaleciendo su proceso de aprendizaje dentro de las aulas. En el centro educativo, 141 alumnos cursan de primero a sexto grado, mientras que 30 pequeños pertenecen al nivel de kínder. Durante la jornada, las sonrisas de los pequeños reflejaron más que alegría: sus rostros evidenciaban la emoción al ver las libretas nuevas en blanco que, con el paso de los días, se convertirán en el lienzo donde plasmarán parte de su aprendizaje, tareas, sueños, ejercicios y conocimientos adquiridos en cada clase.

Yeimi Guevara, directora del centro educativo, explicó que a más de un mes de iniciadas las clases, muchas familias todavía no cuentan con la posibilidad de adquirir útiles escolares, lo que representa un esfuerzo considerable para los padres de familia. Por ello, agradeció a Cuadernos Quick por sumarse a esta iniciativa que, año tras año, dice presente en la vida estudiantil y mochilas de cientos de niños. “Gracias a EL HERALDO y Cuadernos Quick, porque muchos de nuestros niños todavía no habían tenido la oportunidad de adquirir un kit de cuadernos”, reveló Mientras observaba a los estudiantes recibir sus libretas con entusiasmo, la directora destacó que estos materiales representan una herramienta fundamental en el crecimiento educativo de los niños, ya que les permiten organizar sus tareas, practicar lo aprendido en clase y mantener un registro de su proceso de aprendizaje. “Con esta bendición los niños podrán desarrollar mejor su proceso de aprendizaje diario. Usualmente pedimos cuadernos costurados, porque eso le impide al estudiante arrancar las hojas y continuar con lo que ya tiene escrito”, expresó la directora.

Vidas marcadas por la sed de aprendizaje

Durante 23 años, la campaña Maratón del Saber se ha posicionado como una iniciativa de apoyo educativo que beneficia a miles de estudiantes en Honduras, facilitando el acceso a materiales escolares básicos y contribuyendo a que más niños y jóvenes puedan continuar su formación académica. A través de esta campaña, se busca reducir las barreras que enfrentan muchos estudiantes durante el año escolar, evidenciando que la solidaridad es la mejor herramienta para apoyar a miles de pequeños que día a día, deciden apostar por sus sueños y metas.

Durante esta visita, con el sol apuntando a sus rostros, las risas, rostros alegres fueron las protagonistas en una escena que además de evidenciar miradas curiosas al revisar sus nuevos cuadernos, también registró pequeñas manos en el aire con las libretas de colores que no se hicieron esperar con un fuerte grito acompañado de risas “¡Gracias EL HERALDO y Cuadernos Quick por los cuadernos!”