Maratón del Saber lleva cuadernos a 240 alumnos en Altos de Santa Rosa

Tegucigalpa, Honduras.-Alzando sus cuadernos con alegría, los niños de la escuela Enciende una Luz agradecieron el gesto solidario de la Campaña maratón del Saber al entrar a las aulas de clases que se desarrollaban entre dictados y explicaciones de los maestros.

Los alumnos de sexto grado ofrecieron su ayuda con entusiasmo y se organizaron para trasladar las cajas repletas de cuadernos hasta las aulas, colaborando en la distribución del material y demostrando compañerismo en un acto significativo para todos estudiantes en ese momento.

“Estamos muy felices y agradecidos con EL HERALDO y Cuadernos Quick por esta bendición para nuestros niños”, expresó la directora Estela García, mientras observaba a los estudiantes formar fila con orden para recibir sus útiles.

La entrega se realizó en la Escuela Enciende una Luz, ubicada en la colonia Altos de Santa Rosa, al sur de la capital hondureña, donde actualmente están matriculados 240 alumnos. Y es que muchos de ellos aún no contaban con los materiales necesarios para iniciar el año lectivo con normalidad y por lo que cada cuaderno significa esperanza de seguir escribiendo los sueños

“Muchos estudiantes aún no habían adquirido sus útiles escolares, por lo que esta ayuda es muy importante”, expresó García, al detallar que varias familias enfrentan limitaciones económicas que retrasan la compra de cuadernos y otros implementos básicos.