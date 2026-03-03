Maratón del Saber lleva cuadernos a 240 alumnos en Altos de Santa Rosa

Tegucigalpa, Honduras.-Alzando sus cuadernos con alegría, los niños de la escuela Enciende una Luz agradecieron el gesto solidario de la Campaña maratón del Saber al entrar a las aulas de clases que se desarrollaban entre dictados y explicaciones de los maestros.
Los alumnos de sexto grado ofrecieron su ayuda con entusiasmo y se organizaron para trasladar las cajas repletas de cuadernos hasta las aulas, colaborando en la distribución del material y demostrando compañerismo en un acto significativo para todos estudiantes en ese momento.
“Estamos muy felices y agradecidos con EL HERALDO y Cuadernos Quick por esta bendición para nuestros niños”, expresó la directora Estela García, mientras observaba a los estudiantes formar fila con orden para recibir sus útiles.
La entrega se realizó en la Escuela Enciende una Luz, ubicada en la colonia Altos de Santa Rosa, al sur de la capital hondureña, donde actualmente están matriculados 240 alumnos. Y es que muchos de ellos aún no contaban con los materiales necesarios para iniciar el año lectivo con normalidad y por lo que cada cuaderno significa esperanza de seguir escribiendo los sueños
“Muchos estudiantes aún no habían adquirido sus útiles escolares, por lo que esta ayuda es muy importante”, expresó García, al detallar que varias familias enfrentan limitaciones económicas que retrasan la compra de cuadernos y otros implementos básicos.
La actividad forma parte de la campaña Maratón del Saber, impulsada por Cuadernos Quick y EL HERALDO, iniciativa que desde hace 23 años busca beneficiar a estudiantes de escasos recursos en distintos sectores de la capital, fortaleciendo su proceso de aprendizaje desde el inicio del ciclo escolar.
“Para nosotros representa un apoyo grande al inicio del año”, añadió la directora, al recalcar que el aporte llega en un momento clave para la planificación académica de los docentes y el desempeño de los alumnos.
La entrega llega en un momento oportuno, porque varios estudiantes todavía no contaban con sus materiales básicos y cada cuaderno Quick será bien utilizado para escribir sus tareas, historias y dibujos.
Los educadores valoran la calidad del material entregado, subrayando que contar con productos resistentes favorece el uso prolongado durante todo el año escolar.
“Cuadernos Quick es una marca recomendada por el centro educativo por su durabilidad y calidad”, afirmaron docentes durante la jornada, resaltando que el buen estado del cuaderno influye en la presentación y conservación de las tareas presentadas.
En la actividad también participó la maestra Blenda Posadas, quien acompañó a los estudiantes durante la entrega y compartió palabras de motivación para que aprovechen al máximo el recurso recibido.
“Este tipo de acciones motivan a los niños y también apoyan a sus familias”, expresó Posadas, convencida de que la solidaridad entre instituciones y comunidad educativa fortalece el compromiso con la enseñanza.
Por su parte, el estudiante Iker Romero, de 10 años y cursante de quinto grado, sostuvo su cuaderno nuevo con visible entusiasmo, imaginando las tareas y ejercicios que pronto llenarán sus páginas.
“Los cuadernos me servirían mucho este año para escribir las tareas que me dejan en quinto grado”, dijo el menor, agradeciendo el gesto, ya que representa una oportunidad para continuar aprendiendo con mejores herramientas.